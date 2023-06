Dj Set – IBOAT Scène Cailhau Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Dj Set – IBOAT Scène Cailhau Bordeaux, 25 juin 2023, Bordeaux. Dj Set – IBOAT Dimanche 25 juin, 18h00 Scène Cailhau Entrée libre. Profitez au maximum de Bordeaux Fête le Vin et dégustez autrement le vin en assistant à un dj set le long des quais. 25 juin

18h > 23h

DJ set

Scène Cailhau Scène Cailhau Quais de Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T18:00:00+02:00 – 2023-06-25T23:00:00+02:00

2023-06-25T18:00:00+02:00 – 2023-06-25T23:00:00+02:00 musique concert Arnaud Brukhnoff Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Scène Cailhau Adresse Quais de Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Scène Cailhau Bordeaux

Scène Cailhau Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Dj Set – IBOAT Scène Cailhau Bordeaux 2023-06-25 was last modified: by Dj Set – IBOAT Scène Cailhau Bordeaux Scène Cailhau Bordeaux 25 juin 2023