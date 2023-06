Dj set – Thibault Perceval + Eva-Jane Scène Cailhau Bordeaux, 24 juin 2023, Bordeaux.

Dj set – Thibault Perceval + Eva-Jane Samedi 24 juin, 19h00 Scène Cailhau Entrée libre.

La première soirée de Bordeaux Fête le Vin débute en beauté avec un dj set inédit de Thibault Perceval & Eva-Jane à retrouver le long des quais.

Thibault Perceval

Thibault fait partie du collectif TPLT. Actifs depuis de nombreuses années à Bordeaux, les membres du collectif tplt font vivre la scène électronique et la ville à leur manière. Désireux de défendre une ligne artistique à leur image et d’inviter les artistes qu’ils apprécient, tplt trouve un écrin idéal au coeur des Vivres de l’Art.

Eva-Jane

Eva-Jane baigne dans la musique depuis qu’elle est née. À ses 5 ans fut sa première année au conservatoire, elle commença le piano, le chant et le solfège pour y acquérir un diplôme à ses 17 ans. Un cursus qui ne l’a pas laissée sans l’envie d’approfondir ses recherches musicales et de se lancer dans un autre univers : le mix. Tout est arrivé très vite et elle enchaîna les dates rapidement auprès de son père Manupeluche, c’est le duo « Father & Daughter ». Sa principale envie, écrire des histoires à travers ses sets, conter des messages et transmettre de l’amour. Alors si vous avez envie d’aller danser dans une atmosphère remplie de good vibes, vous êtes attendus pour cet événement.

Infos pratiques

24 juin

19h > 23h

Dj set

Scène Cailhau

Scène Cailhau Quais de Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

musique concert

