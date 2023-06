Dj set – Pops Jackie Lynn + Alpine Dj Scène Cailhau Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Dj set – Pops Jackie Lynn + Alpine Dj Scène Cailhau Bordeaux, 23 juin 2023, Bordeaux. Dj set – Pops Jackie Lynn + Alpine Dj Vendredi 23 juin, 18h00 Scène Cailhau Entrée libre. La première soirée de Bordeaux Fête le Vin débute en beauté avec un dj set inédit de Pops Jackie Lynn + Alpine Dj à retrouver le long des quais. Pops Jackie Lynn Oreille curieuse, Pops est avant tout une collectionneuse. Elle aime les sélections aventureuses, contemplatives ou rythmées. Si toutefois elle aime flirter avec la soul, le jazz, l’italo ou la disco (son premier amour) sous son alias Jackie Lynn, elle fait aussi de l’électronique son terrain de jeu, mariant les textures plus brutes et planantes de la dub, de l’électro ou la house dans un joyeux bordel organisé. Alpine Dj Alpine DJ est un jeune artiste de la scène bordelaise, récemment Co-fondateur du tout nouveau crew local Club Nuggets, il foule les decks de la ville depuis maintenant plusieurs années. Passionné inconditionnel de musique avec la pratique de plusieurs instruments, il construit aujourd’hui une culture musicale énergique notamment grâce à son adulation pour les disques vinyles et depuis peu, les machines analogiques. Infos pratiques 23 juin

18h > 23h

Dj set

