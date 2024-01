L’ARMENIE SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage, mardi 4 juin 2024.

Ciné-conférenceL’ArménieCiné-conférence sur L’Arménie – Terre de culture et d’émotions en présence du réalisateur pour présenter le film.L’Arménie jouit à la fois de paysages magnifiques et d’un patrimoine artistique et culturel exceptionnel. Des milliers de monastères, forteresses, chapelles, sont essaimés dans les montagnes.Les emblématiques khatchkars, littéralement pierre-croix, parsèment le paysage. Cet art figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.Cet univers de montagnes, à la beauté sauvage, résonne des mythes fondateurs, sous le regard protecteur du Mont Ararat.Nous partirons également à la rencontre du peuple arménien.Nous dégusterons des lavash (pains traditionnels) et porterons des toasts à l’amitié avec la France.Nous évoquerons aussi cette terre martyre qui portent les cicatrices du génocide de 1915, des séismes et de plusieurs conflits. Le Haut-Karabagh, enclave chrétienne en terre musulmane, fait preuve d’un courage extraordinaire.Nous visiterons Erevan, la « ville rose », toute de tuf vêtue. Drapée d’un charme oriental, la vibrante capitale fait preuve d’un dynamisme à l’occidentale. Les buildings pour hommes d’affaires pressés et les cafés pour jeunesse branchée se multiplient.Un voyage à travers une terre de grande culture, d’émotions, d’aventures et de passions.Un film réalisé et présenté par Marie-Dominique Massol

Tarif : 6.00 – 6.00 euros.

Début : 2024-06-04 à 14:30

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage 17