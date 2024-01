ORCHESTRE D’HARMONIE SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage, samedi 25 mai 2024.

L’Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage et Not’Compagnie présentent : Manoche en…fin chef !« Manoche en… fin chef ! » est un spectacle-concert inédit, une création avec nous, pour vous, dans un accord envoûtant et plein d’émotion.Et si l’Orchestre d’Harmonie vous offrait une expérience unique, un spectacle d’humour et une relation revisitée entre l’Orchestre, son chef et le public ?Les codes du plateau et ceux d’un orchestre laissent peu de place à notre imagination : aussitôt qu’un orchestre, puis son chef, entrent sur scène, le public s’attend à un concert. Et si on bousculait les codes pour mieux comprendre ce qui se joue ? Si l’orchestre devenait le public et inversement ?Si le chef se laissait diriger ? Emmanuel Van Cappel prend les traits de Manoche, clown musicien, qui doit mener à la baguette cet orchestre.L’orchestre se découvre ici un rôle autant musical que théâtral, devient un acteur à part entière de la farce orchestrée par Manoche. Et le public ne sera pas en reste : il deviendra le témoin des hésitations, des expérimentations.Auteur / interprète : Emmanuel Van CappelMetteur en scène : Jean-Philippe Lucas RubioL’Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage sous la direction de Cécile et Francis Bétermin

Tarif : 8.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage 17