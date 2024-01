LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage, mardi 14 mai 2024.

Ciné-conférenceLe Costa-Rica et le NicaraguaCiné-conférence sur Le Costa Rica et le Nicaragua – Lointains paradis verts en présence du réalisateur pour présenter le film.Les pays de l’isthme centraméricain sont de véritables moucherons : à eux tous, ils représentent à peine la superficie de la France !Merveilleux jardins tropicaux, le Costa Rica et le Nicaragua sont blottis entre la mer des Caraïbes d’un côté, et l’océan Pacifique de l’autre.Le Costa Rica, pionnier de l’écotourisme, possède 30 parcs nationaux et réserves écologiques, 11 volcans en activité et de nombreuses rivières et cascades !La faune et la flore y sont incroyables, dans une jungle qui camoufle des paresseux, des singes et des milliers d’oiseaux multicolores.Au nord, le Nicaragua signifie l’eau de Nicarao , du nom d’un grand chef amérindien qui gouvernait ces terres.Avec pas moins de 900 kilomètres de littoral et de nombreux lacs et lagunes, l’eau est en effet partout ! Ici les paysages sont stupéfiants, emprunts d’une richesse culturelle indéniable. Les villes coloniales sont éblouissantes, avec leur architecture typique et leurs nombreux monuments.Dans ces paradis préservés aux richesses inouïes, le dépaysement est assuré. Un voyage en Amérique centrale fascine à bien des égards !Un film réalisé et présenté par Lilian Vezin

Tarif : 6.00 – 6.00 euros.

Début : 2024-05-14 à 14:30

Réservez votre billet ici

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage 17