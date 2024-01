LE SECRET DU CAPITAINE CROCHET SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage, dimanche 14 avril 2024.

Le secret du Capitaine CrochetJeune publicLe Capitaine Crochet, Peter Paon et Clochette tels que vous ne les avez encore jamais vus dans un spectacle drôle, musical et féérique !Aujourd’hui est un grand jour pour James Sparrow ! Le tout jeune Capitaine Pirate va enfin proposer à Clochette de quitter la forêt enchantée pour braver les océans à ses côtés.Mais sa rencontre avec un jeune adolescent, en quête d’aventures, va chambouler tous ses plans. Vous avez tous entendu parler de Peter Paon et du Capitaine Crochet, mais savez-vous comment tout a commencé ? Venez découvrir une histoire que vous ne pouvez pas connaître : Comment James Sparrow est devenu le Capitaine Crochet en rencontrant son meilleur ennemi… Peter Paon !A partir de 4 ansUne comédie musicale de Laurie BordesoulesConception, texte et mise en scène : Laurie BordesoulesAvec (en alternance) Hélène Boutin et Mathilde Martinez, Adib Cheikhi et Charles Lagrange, Anisse Masini Dardan ShabaniCréation musicale et lumière : Julien Arnaud et Laurie BordesoulesChorégraphie : Hélène Boutin, Mathilde Martinez et Laurie BordesoulesProduction : Compagnie ChapaulauAvec le soutien de la ville de SoubiseLe Parisien : Le spectacle défile plein de joie, de pirouettes, de combats, de danses et de chansons. Les enfants rient aux éclats.

Tarif : 9.00 – 9.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 15:00

Réservez votre billet ici

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage 17