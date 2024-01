L’EQUATEUR SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage, mardi 9 avril 2024.

Ciné-conférenceL’EquateurCiné-conférence sur L’Equateur – Terre de diversité en présence du réalisateur pour présenter le film.Bordé par le Pacifique et traversé par les Andes, l’Équateur est une terre d’exception qui renferme une des plus grandes biodiversités du globe. Dans des écosystèmes variés, répartis du niveau de la mer à plus de 6 000 mètres d’altitude, le pays abrite une densité d’espèces végétales et animales unique au monde. À cette diversité naturelle s’ajoute une mosaïque ethnique importante composée de Mestizos (descendants d’ancêtres espagnols et amérindiens) et de groupes indigènes.Sa biodiversité est menacée par les changements climatiques et l’exploitation des ressources naturelles. Pour contrer ces menaces, de nombreux Équatoriens résistent. Dans les forêts de nuages du Choco, des groupes protègent l’environnement des ours andins.En Amazonie, des communautés militent pour freiner l’exploitation du pétrole. Autour du Chimborazo, les Kichwas s’inquiètent du retrait des glaciers. Il faut aussi souligner la passion des agriculteurs du pays qui cultivent un des meilleurs cacaos au monde !Partez à la rencontre d’un peuple soucieux de protéger ses terres et ses traditions. Préservation, transmission et continuité serviront de fil rouge à cette aventure !Un film réalisé et présenté par Lynda Paquette et Martin ParentSous le label Altaïr conférences

Tarif : 9.00 – 9.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 14:30

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage 17