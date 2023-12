LAURA DOMENGE SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage, 10 février 2024, Chatelaillon Plage.

Laura Domenge – « Une nuit avec Laura Domenge »HumourLaura Domenge vous propose un spectacle drôle, intelligent, singulier, qui mêle des thèmes de société à l’intime et l’onirisme d’une ambiance d’aube, que les insomniaques connaissent bien !Laura Domenge est humoriste, comédienne et autrice. Vous avez pu entendre ses chroniques sur France Inter dans la Bande Originale, vous avez pu la voir aux côtés de Nicole Ferroni dans l’émission Piquantes sur Teva et sur YouTube dans les vidéos de Lolywood.Ce soir, elle vous invite à passer la nuit avec elle (“invite” c’est une expression, faut payer sa place !). Elle se dit qu’en appelant ce spectacle comme ça elle attirera quelques galériens qui pensent qu’ils vont coucher avec elle pour seulement 20 balles et une fois qu’ils seront sur place ils réaliseront que… bah… non. Et du coup, ils seront obligés d’entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune féministe écolo-islamo-gauchiste hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse… Elle ne sait plus, elle n’a dormi que 3h…Elle se dit enfin qu’en mettant un mouton sur son épaule dans une nuit étoilée les gens fins comprendront qu’elle suggère l’insomnie et celles et ceux qui n’avaient pas la référence se diront « ah je suis con ! Bah oui compter les moutons oui… » en riant d’eux-mêmes…C’est donc avec ces personnes qu’elle serait heureuse de passer la nuit ou au moins 1h et quelques…De et avec Laura DomengeRégisseur son et lumière : Xavier BazogeLe Parisien : C’est frais, drôle et terriblement bien construit.Télérama : Une nuit réjouissante et drôle.

Tarif : 24.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage