EN ROUTE VERS COMPOSTELLE
Chatelaillon Plage, 6 février 2024

Ciné-conférenceEn route vers CompostelleCiné-conférence sur En route vers Compostelle – L’âge de la marche en présence du réalisateur pour présenter le film.Ce film parcourt d’abord la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté, qui débute à Clermont-Ferrand pour rejoindre Cahors, en passant par Rocamadour, à travers l’Auvergne et le Quercy. Puis le voyage se poursuit sur le chemin des origines, le célèbre et mythique Camino Francès, un itinéraire majeur qui conduit les pèlerins des Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostelle.Sentir son corps, entrer dans un paysage, se frotter aux éléments, marcher au long cours, c’est oublier ses horaires, ses hiérarchies et ses tracas, se confronter aux caprices de la météo et à l’inconnu des rencontres. C’est aussi avoir le temps et la disponibilité d’esprit pour s’interroger : Qui sommes-nous, que voulons-nous, qu’est-ce que la vie signifie pour nous ?Dès le 11e siècle, des pèlerins venus de toute l’Europe se sont frayé un chemin jusqu’à Saint-Jacques. Le succès actuel de ce pèlerinage n’est donc pas tant un effet de mode, que sa redécouverte par une société en quête de sens.Un film réalisé et présenté par Elise et Louis-Marie BlanchardSous le label Altaïr conférences

Début : 2024-02-06 à 14:30

