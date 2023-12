L’EUROPE A VELO SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage, 16 janvier 2024, Chatelaillon Plage.

Ciné-conférenceL’Europe à véloCiné-conférence sur L’Europe à vélo – De la Loire à la mer Noire en famille en présence du réalisateur pour présenter le film.On l’appelle souvent, par raccourci, le Nantes-Budapest ! Ni course à la voile, ni voie de chemin de fer mythique, il s’agit ni plus ni moins de l’un des multiples surnoms de l’EuroVélo 6, l’EuroVélo Route des Fleuves qui, de Saint-Nazaire sur l’Atlantique à Constanta sur la mer Noire, lie l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est sur 5 000 km à parcourir à bicyclette, à travers 10 pays : France, Suisse, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie.De mai à octobre, Catherine, Olivier et leurs deux petites filles ont traversé l’Europe en suivant la Loire, le Rhin et le Danube, au cœur d’une nature extravagante, dans les méandres d’une histoire richissime.Une aventure qui fait rêver, à laquelle nombre de personnes peuvent s’identifier, avec ses moments de bonheur, mais aussi les autres, plus difficiles. Le spectateur, très vite, fait partie de la troupe, pédale en leur compagnie, suit les hauts et les bas du chemin, s’instruit de quelques informations historiques, géographiques ou naturelles.Un film qui procure des fourmis dans les jambes et l’envie de partir, mais aussi de découvrir plus profondément, et d’aimer intensément notre continent !Un film réalisé et présenté par Olivier BourguetSous le label Altaïr conférences

Tarif : 9.00 – 9.00 euros.

Début : 2024-01-16 à 14:30

Réservez votre billet ici

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage