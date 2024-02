SCÈNE AU BAR THIBAUT SIBELLA AND GRAVEYARD SHIFT Thionville, vendredi 22 mars 2024.

Thibaut nous a fait la joie de venir en solo à Scènes au bar l’an dernier. Les spectateurs n’ont pas boudé leur plaisir et lui non plus d’ailleurs… Cette année, il revient avec ses deux musiciens et les trois gaillards s’entendent à merveille !

Inspiré par la folk bluegrass/indie et le rock des années 70, Thibaut Sibella and the Graveyard Shift propose des compositions originales à travers lesquelles ils racontent des histoires, des rencontres, des souvenirs. Une guitare, un banjo, une contrebasse et trois voix au service d’une musique qui se veut pleine de bonnes vibrations. Thibaut et ses acolytes nous transportent aux confins d’un continent nord-américain teinté d’une douce nostalgie au travers de ce magnifique projet.Tout public

0 EUR.

10 rue de jaen wehe

Thionville 57100 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22



