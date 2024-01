SCÈNE AU BAR TEX’O Thionville, samedi 23 mars 2024.

Nous avons invité un musicien multiforme et multi-instrumental qui, à n’en pas douter, vous fera apprécier encore davantage ce moment convivial. Tex’o jongle avec le verbe, l’humour et ses instruments fétiches (guitare, harmonica, accordéon et rythmique façon One-Man Band). L’artiste grandestois (originaire du Grand Est) continue sa route avec des chansons originales parsemées de clins d’œil à nos petites vies. Tantôt rêveur, tantôt réaliste, parfois même romantique, l’auteur compositeur nous gratifie de multiples anecdotes au parfum humaniste.

À découvrir sans modération, pour tous publics.

