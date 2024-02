SCÈNE AU BAR SEUL(S) Hayange, vendredi 22 mars 2024.

SCÈNE AU BAR SEUL(S) Hayange Moselle

Vendredi

Lâché par sa partenaire juste avant de monter sur scène, un comédien va devoir assurer seul un spectacle prévu pour deux.

Arrivera-t-il à sauver son spectacle ?

Karim Mendil embarque le public dans un voyage vers l’inconnu et l’impro : il prend les spectateurs à témoin et les fait participer. Il mêle les moments burlesques et les moments de tendresse. Il est capable d’aborder tous les sujets de la vie : la paternité, l’argent, Francis Cabrel ou encore l’impact de la Seine-et-Marne sur l’industrie du tourisme mondial.

Dans ce spectacle où l’absurde côtoie le rire, cet artiste facétieux raconte sa vie avec une sincérité désarmante et un vrai sens de la dérision.Tout public

0 EUR.

59 rue du maréchal Foch

Hayange 57700 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 21:00:00

fin : 2024-03-22



