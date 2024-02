SCÈNE AU BAR QUE FAIRE DES CONS Café des Sports Boulange, samedi 9 mars 2024.

Samedi

Le monde devient de plus en plus flou… Une seule valeur reste comme un phare dans la nuit la connerie. Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment s’assurer qu’on en n’est pas un soi-même ? Après avoir lu des tonnes de bouquins pour apprendre à vivre mieux, à régler ses problèmes, Sandra Colombo a mis au point une méthode imparable qu’elle vous dévoilera dans ce spectacle qui vous fera rire, mais pas que, réfléchir, mais pas que, et vous permettra d’avancer dans vos vies, mais pas que…

Un spectacle drôle, féministe et engagé, pour des oreilles averties de plus de 12 ans.Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Café des Sports 1 rue de verdun

Boulange 57655 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

