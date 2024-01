SCÈNE AU BAR NOUS ON S’EN VA Uckange, vendredi 22 mars 2024.

Après Quelle vie ! qui a obtenu un franc succès lors de l’édition 2020 de Scènes au bar, le Frappe-Tête Théâtre revient avec un nouveau spectacle.

Nous on s’en va est à la fois une invitation et un choix, un pas de côté, un chemin de traverse. C’est un appel irrésistible à tracer la route, à rejoindre la cordée d’un fil rouge que nous construisons ensemble. On s’interrogera sur le sens de la vie, la sexualité des vieux, l’euthanasie, le développement personnel, l’enfermement collectif, le poids de la gravité, la gravité du ton, la langue, celle qui se tire ou qui se pend. Un trio réputé pour son énergie communicative et sa furieuse injonction à y croire malgré le marasme ambiant.Tout public

0 EUR.

22 rue jeanne d’arc

Uckange 57270 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

Début : 2024-03-22 21:00:00

fin : 2024-03-22



