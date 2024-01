SCÈNE AU BAR MA PALME D’OR Knutange, samedi 16 mars 2024.

SCÈNE AU BAR MA PALME D’OR Knutange Moselle

Samedi

Une femme retrouve par hasard l’amant flamboyant de ses 30 ans. Aujourd’hui, 50 ans tous les deux, cheveux blancs et abdominaux anéantis… Une vie déjà écoulée.

Certes son corps ne ressemble plus à celui des femmes sur les affiches, mais elle est pleine de vie… Les temps se superposent…

L’amour, les mots, les corps, l’argent, la lâcheté, la maternité, la passion, le désir, le désir, le désir…

Elle fait défiler sa vie sur l’écran magique de ses émotions.

24 ans de la vie d’une femme palpitent devant nous et nous sommes transportés avec humour et poésie dans l’universelle intimité de nos propres histoires.Tout public

0 EUR.

75 rue de la république

Knutange 57240 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16



