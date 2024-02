SCÈNE AU BAR LORD MARTIN Bar Pub La Bascule Hayange, vendredi 15 mars 2024.

Vendredi

En 2024, nous fêterons le 22e anniversaire de Scènes au bar, mais aussi le 100e de la Bascule, haut lieu incontestable de la vie hayangeoise ! A l’occasion de ce duo d’anniversaires, nous aurons le plaisir d’accueillir Lord Martin . Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Lord Martin vit dans son univers magique.

Si vous avez déjà assisté à un spectacle de magie, oubliez tout ce que vous avez vu car vous allez vivre un moment hors du temps où se mêlent magie, rires, mystères et part active des spectateurs…

Décalé, mystérieux, surprenant, extravagant, il incarne une nouvelle manière d’aborder la magie…

Humour et excentricité font de lui un personnage unique, à la classe so british , qui marquera votre esprit à coup sûr !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-15

Bar Pub La Bascule 71 RUE DE WENDEL

Hayange 57700 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

