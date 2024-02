SCÈNE AU BAR LA FEMME À QUI RIEN N’ARRIVE Bar Le Siège Knutange, samedi 16 mars 2024.

SCÈNE AU BAR LA FEMME À QUI RIEN N’ARRIVE Bar Le Siège Knutange Moselle

Samedi

Elle n’a qu’un objectif finir d’accomplir la liste de ses tâches quotidiennes incompressibles au rythme robotique dicté par la Machine . Prise au piège d’une publicité virtuelle, elle est amenée à signer un contrat avec un commercial spécialisé en production de choses qui arrivent . Voilà cette Femme à qui rien n’arrive confrontée à ce qu’elle redoute le plus qu’une chose lui arrive. Elle va basculer dans un monde de plus en plus délirant. Narré à la 3e personne, La Femme à qui rien n’arrive est un conte moderne à l’humour grinçant, destiné à nous faire dresser les cheveux sur la tête. Cette comédie de l’absurde fait écho à notre immobilisme et à notre solitude, amplifiés par notre dépendance aux machines connectées et à leurs injonctions.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:30:00

fin : 2024-03-16

Bar Le Siège 38 rue de la République

Knutange 57240 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

