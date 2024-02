SCÈNE AU BAR JE N’AIME PAS RIRE ÇA ME RAPPELLE LE BOULOT Bar Le Pouce Hayange, vendredi 15 mars 2024.

SCÈNE AU BAR JE N’AIME PAS RIRE ÇA ME RAPPELLE LE BOULOT Bar Le Pouce Hayange Moselle

Vendredi

Considéré comme l’un des spécialistes de la pataphysique, science des solutions imaginaires, Albert Meslay ne se prive pas pour donner son avis sur tout et n’importe quoi, s’attaquant aux problèmes de ce monde à grands coups de raisonnements imparables, de jeux de mots subtils et de calembours assumés.

Artiste du verbe, as de la formule qui tombe juste, il est intarissable quand il s’agit de venir au secours de la planète menacée par le réchauffement climatique et le dérèglement financier.

Surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent, son humour est propre à réveiller les neurones les plus fatigués.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:00:00

fin : 2024-03-15

Bar Le Pouce 41 RUE DU MARECHAL FOCH

Hayange 57700 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

L’événement SCÈNE AU BAR JE N’AIME PAS RIRE ÇA ME RAPPELLE LE BOULOT Hayange a été mis à jour le 2024-01-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME