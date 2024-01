SCÈNE AU BAR DIEGO Fameck, samedi 23 mars 2024.

SCÈNE AU BAR DIEGO Fameck

Il est né en 1998, le jour où la France est championne du monde, et son père l’a appelé Diego… Hélas, baigné dans les aspirations et les ambitions de son père autour du ballon rond, Diego ne parvient pas à se glisser dans la peau de ce fils rêvé. Tout le pousse vers le banc de touche… Mais le destin le conduira de la pelouse aux planches, le théâtre deviendra sa terre promise.

C’est avec émotion que Diego revit cette communion avec un père qu’il n’a jamais voulu décevoir… Le spectacle est une performance sportive et artistique, mais aussi une réflexion nostalgique sur l’enfance. Il fourmille d’émotions qui nous étreignent à la faveur de souvenirs qui remontent doucement.Tout public

