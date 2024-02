SCÈNE AU BAR CORDIER Hayange, samedi 23 mars 2024.

SCÈNE AU BAR CORDIER Hayange Moselle

Samedi

Espèce de chanteur… rare

Il y a Bashung, Gainsbourg, Miossec, Biolay, Mickey 3D dans des univers chansons proches de celui de CORdIER, mais depuis des années et avec l’arrivée de son prochain album, CORdIER fait du CORdIER.

Accompagné d’Oriane à la basse et aux chœurs, il nous transporte dans un monde à part, tant dans l’écriture de ses textes que dans la finesse des arrangements de ceux-ci, emprunts d’émotion.

Artiste incontournable de la scène lorraine, CORdIER déclenche à chacun de ses concerts l’intérêt d’un public de plus en plus conquisTout public

0 EUR.

23 RUE DE HAYANGE

Hayange 57700 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

Début : 2024-03-23 11:00:00

