SCÈNE AU BAR CATHARSIS Fameck, samedi 23 mars 2024.

SCÈNE AU BAR CATHARSIS Fameck Moselle

Samedi

Aline et Barbara ont décidé de monter un groupe : les Altérations Accidentelles. Entre la girly écorchée, aux émotions en yoyo, excentrique, à moitié nympho et la psychorigide suicidaire prête à se jeter dans l’eau sombre du Rhin, ou plus simplement entre une maniaco-dépressive mégalomane et une hypersensible extravertie, vous vous demanderez laquelle est la plus grave…

Déséquilibrées au possible, la musique n’est pas qu’un placebo pour ces deux-là ! Ce qu’elles ne savent pas, c’est que ce soir-là, devant le public, elles seront dépassées, se défouleront, se libéreront, et se purgeront de leurs traumatismes…

A ne pas manquer !Tout public

28 EUR.

2 rue de touraine

Fameck 57290 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:30:00

fin : 2024-03-23



L’événement SCÈNE AU BAR CATHARSIS Fameck a été mis à jour le 2024-01-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME