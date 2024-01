SCÈNE AU BAR BLUE CAT DUO Algrange, vendredi 22 mars 2024.

Vendredi

Blue Cat Duo, c’est la rencontre fortuite et heureuse de deux musiciens passionnés et passionnants…

Le duo se compose de Catherine, chanteuse, et Bruno, guitariste. Les deux artistes, dans un style acoustique, naviguent entre la soul, le blues, le gospel, la pop et la folk, le swing, la bossa, la chanson française et internationale en y ajoutant leur touche personnelle.

Ce qui les caractérise, c’est leur complicité et le cœur qu’ils mettent dans chacune de leurs interprétations…Tout public

0 EUR.

6 rue foch

Algrange 57440 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22



