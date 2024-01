SCÈNE AU BAR ALZHEI’MÈRE Knutange, dimanche 17 mars 2024.

SCÈNE AU BAR ALZHEI’MÈRE Knutange Moselle

Dimanche

Sophie Belvisi met en lumière avec humour et dérision un sujet grave et personnel. Un spectacle qui résonne comme un hymne à la vie ! À 18 ans Sophie devient indépendante et sa mère dépendante.

La tendance familiale s’inverse à peine les bougies soufflées.

S’ensuivent des années d’adaptation sociale, d’administration pesante, mais aussi d’alternance entre perte et recherche d’identité. Chercher la magie et le grain de folie pour s’évader, c’est le pari de Sophie qui utilise son imagination débordante pour accepter la maladie de sa mère.

Un hymne à la vie plutôt qu’une fatalité. Une évocation humoristique et touchante de son propre vécu raconté avec pétillance et quelques vocalises. Un spectacle que vous n’êtes pas prêts d’oublier !Tout public

0 EUR.

75 RUE DE LA REPUBLIQUE

Knutange 57240 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17



L’événement SCÈNE AU BAR ALZHEI’MÈRE Knutange a été mis à jour le 2024-01-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME