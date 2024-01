SCÈNE AU -BAR À TE REGARDER, ILS S’HABITUERONT Serémange-Erzange, samedi 16 mars 2024.

SCÈNE AU -BAR À TE REGARDER, ILS S’HABITUERONT Serémange-Erzange Moselle

Samedi

Julie est comme elle est, et elle va vous en parler. Vous parler d’elle, de vous, de vos proches… Vous parler humain.

Rire, pleurer, hurler, interroger, voyager…

Julie vous embarque au travers de son histoire de vie dans des sentiments à la fois complémentaires et contradictoires. On ne peut qu’être interpellés par ce magnifique texte, servi par une actrice bluffante de douceur, de clairvoyance, de douleur et d’énergie de vie. On sourit, on rit, on ravale une larme… bercés par une voix magnifique, tant dans le texte que dans le chant…

Une parenthèse que vous n’oublierez peut-être pas de sitôt.Tout public

0 EUR.

127 rue charles de gaulle

Serémange-Erzange 57290 Moselle Grand Est scenesaubar@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16



L’événement SCÈNE AU -BAR À TE REGARDER, ILS S’HABITUERONT Serémange-Erzange a été mis à jour le 2024-01-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME