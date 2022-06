Scène Art’s Festival au Sporting Casino

2022-08-17 – 2022-08-17 Les Musicales du Sporting Casino reviennent avec l’événement: Scène Art’s Festival ! Pour cet été 2022, le Scène Art’s Festival organise de nombreux concerts inter-génération.

Au programme de ce Mercredi 17 août 2022, concert de Jazz Manouche; hommage à Django avec

Stecy & Happy ! Découvrez l’histoire de ces artistes grâce au programme du festival disponible sur cette page.

Tarif: 20€

