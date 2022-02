Scène acoustique – Alberi Sonori Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis, le samedi 20 février 2021 à 16:00

Vivez la fin de journée aux couleurs de l'italie ! Alberi Sonori s'enracine dans les traditions, rituels, histoires, croyances, « amours et tragédies » de l'Italie entière. Son contact constant avec les anciens témoins de la tradition lui donne l'occasion d'approfondir ses connaissances dans ce domaine et de créer un pont entre différentes générations. Les musiciens d'Alberi Sonori portent avec amour et ardeur le répertoire palpitant de leurs terres, qui touche directement l'âme. Du nord au sud, des montagnes à la mer, ils voyagent à travers mille paysages, comme s'ils suivaient le cours d'une rivière. Avec Cinzia Minotti (chant, tambours, petites percussions), Giuseppe Ponzo (guitaire battente, lira calabraise, mandoline, flûtes traditionnelles, orgue), Chiara Scarpone (chant, guitare classique, petites percussions) et Matteo de Bellis (chant, accordéon, percussions). Ticket à retirer 1/2h avant le début.

2021-02-20T16:00:00 2021-02-20T18:00:00

