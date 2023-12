GUILLERMO GUIZ SCENE 55 Mougins, 12 avril 2024, Mougins.

Ouverture du théâtre : 19hOuverture de la salle : 20h15INFOSPRATIQUESLES ACCÈSEn voiture :De Nice A8 : sortie 42 Grasse / Le Cannet /Cannes / Mougins Direction RochevilleD’Aix : sortie 42 Grasse / Le Cannet / Cannes/ Mougins Direction RochevilleEn bus :Ligne 600 (departement06.fr)Acces depuis Cannes avec le Réseau PalmBus : ligne Palm express BPlus d’information PalmBus.frLES PARKINGS GRATUITSP1 : Scene 55 – 147 places dont 7 PMRP2 : parking des Cabrieres, ch. de Campane70 places dont 1 PMRP3 : a côté du P2, ch. de Campane – 76 placesdont 2 PMRP4 : parking de la piscine des Campelieres69 places dont 2 PMRAUTRES INFORMATIONSVestiaire gratuitE-Pass accessible pour les jeunes de 15 a25 ans sur e-passjeunes.regionpaca.fr, afin deconnaître les spectacles concernés, contacterScene 55Scene 55 répond aux normes d’accessibilitéPMRMentions légales disponibles sur le sitescene55.frDes casques pour malentendants sontdisponibles sur demande à la billetterie(une heure avant le spectacle dans la limite des casquesdisponibles)Tout retardataire rentrera par les portessupérieures de la salle et occupera unplacement vacant. Selon l’accord avec lescompagnies et les places disponiblesEn ligne : scene55.frSur place : Scene 55 – 55, chemin de Faissole -Mougins.La billetterie est ouverte du mardi au vendredide 9 h a 12 h et de 14 h a 18 h et les jours dereprésentations, une heure et demie avant ledébut du spectacle.Par mail : contact@scene55.frou reservation@scene55.frPar courrier : service réservation Scene 5555, chemin de Faissole – 06250 Mougins

Tarif : 10.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

SCENE 55 55, CHEMIN DE FAISSOLE 06250 Mougins