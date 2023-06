GUILLERMO GUIZ Scène 55 Mougins, 11 avril 2024, Mougins.

Guillermo Guiz présentera son nouveau spectacle s’il arrive à l’écrire, sinon il vous présentera des recettes de cuisine.

Né à Bruxelles, Guillermo Guiz, qui n’avait pas encore un nom si exotique à l’époque, grandit à Anderlecht. Il doit renoncer à une carrière de footballeur professionnel à cause de muscles et d’articulations trop fragiles. Qu’à cela ne tienne, une licence en Sciences politiques et un diplôme de journalisme en main, il débute dans un métier qui le verra collaborer à de nombreux quotidiens et magazines, tant en Belgique qu’en France. Il travaille d’ailleurs toujours comme rédacteur pour le magazine Focus Vif. Il se révèle avec ses chroniques, d’abord en Belgique, puis en France où son billet : La Drôle d’humeur de Guillermo Guiz intègre La Bande originale de Nagui sur France Inter. Il apparaît au cinéma, puis aux côté de Manu Payet ou Vincent Cassel, dans la série Roi de la vanne, sur Canal+. Après un détour par le milieu de la nuit, il découvre le stand-up américain. C’est un électrochoc. Il se lance enfin sur les planches. Ses deux premiers spectacles : Guillermo Guiz a un bon fond et Au suivant !, sont bien accueillis par le public et la critique. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est supposé être _En train d’écrire le prochain_…

Guillermo Guiz a une présence sur scène très singulière (et sans instruments de cuisine). Attentif à l’écriture, vous aimerez son humour corrosif et décalé. Deux belles soirées attendues en vérité !

