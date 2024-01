ANDRE MANOUKIAN SCENE 55 Mougins, mardi 26 mars 2024.

ANDRÉ MANOUKIANAnouchPiano André Manoukian – Tablas Mosin KawaLa magie d’une voix, c’est de nous faire percevoir le sacré. La musique est le dernier dépositaire d’une magie, qui nulle part ailleurs qu’en Orient, n’est aussi perceptible. André Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres.« Anouch » signifie : « Doux, sucré ». C’était aussi le prénom de sa grand-mère, qui a « voyagé » à pied d’Amasya vers Deir es-Zor. André Manoukian compose, à partir de son histoire familiale, un tableau musical aux mélodies entêtantes, aux inspirations multiples, qui emprunte tant à la musique baroque qu’au flamenco, au jazz qu’à la tradition arménienne. Clins d’œil à Beethoven ou à Schubert, refrains aux déclinaisons orientalisantes qui se répètent jusqu’à la transe, claquements de mains qui font bouger les pieds… Il érige des passerelles entre les genres, les époques et les peuples, avec une partition tournée vers l’Est, les apparitions vocales des Balkanes (chœurs bulgares) et l’appui rythmique des tablas, petits tambours du continent indien. L’avis du Directeur artistique :On a beau y être habitué, on est toujours émerveillé par la connaissance musicale d’André Manoukian. Cette promenade musicale entre Orient et Occident est un moment suspendu, « doux et sucré », dont il faut se délecter. Brochure A6 :La magie d’une voix, c’est de nous faire percevoir le sacré. La musique est le dernier dépositaire d’une magie, qui nulle part ailleurs qu’en Orient, n’est aussi perceptible. André Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres.« Anouch » signifie : « Doux, sucré ». C’était aussi le prénom de sa grand-mère, qui a « voyagé » à pied d’Amasya vers Deir es-Zor. André Manoukian compose, à partir de son histoire familiale, un tableau musical aux mélodies entêtantes et aux inspirations multiples. Une partition résolument tournée vers l’Est, avec l’appui rythmique des tablas, petits tambours du continent indien. Infos pratiquesMardi 26 Mars à 20h30 // Tout public // Tarif B // Durée 1HMENTIONS OBLIGATOIRES Production Enzo productionsPresse : « André Manoukian a revivifié sa façon d’aborder le piano. C’est l’histoire d’un peuple coincé entre Orient et Occident que le musicien, à travers sa grand-mère, a aussi voulu raconter. »France Info« C’est avec un album très personnel qu’André Manoukian se livre pour la première fois et en musique sur ses origines, son histoire ; mêlant ses racines et leur souvenir à ce qui l’anime aujourd’hui, créant ainsi un album majestueux, solaire et accessible. »Radio France « Superbement orchestré, ce jazz brasse les époques et les cultures, s’ouvre sur la diversité du monde et s’écoute avec bonheur, malgré le souvenir du malheur qui frappait Anouch au siècle dernier. »L’AlsaceOuverture du Théâtre : 19hOuverture de la salle : 20h15

Tarif : 10.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:30

SCENE 55 55, CHEMIN DE FAISSOLE 06250 Mougins 06