ANNONCIATIONS, NOCES, TORPEUR 22 et 23 mars 2024 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H10 (ANNONCIATION 20 MIN., NOCES 35 MIN., CRÉATION 2023)

Annonciation

Pièce pour 2 danseuses

Chorégraphie primée au Bessie Award 1997 à la 13e édition du New York Dance & Performance Award

L’Archange Gabriel apprend à Marie qu’elle va donner naissance au fils de Dieu. Ce duo chorégraphique s’inspire de la tradition picturale de la Renaissance italienne. Mais il illustre aussi, très littéralement, les versets de l’Évangile. Marie traverse tous les états émotionnels décrits par Luc (1, 35) : attente, stupéfaction, incompréhension, lutte, acceptation. La fécondation de Marie est solennelle, douloureuse. La partition électronique de Stéphane Roy s’oppose au Magnificat de Vivaldi et transcende la sensualité de la Vierge.

Noces

Pièce pour 10 danseurs

Les mouvements des danseurs épousent les polyrythmies de la musique de Stravinsky. Cela va à toute allure. Angelin Preljocaj violente ses danseurs, étire leurs corps, explore les limites, les élans primitifs, les chocs. Des poupées de chiffons sont manipulées en un rituel barbare. Ce qu’il se passe entre les époux durant les noces est suggéré avec autant de brutalité que dans la musique. Les couples se multiplient, se superposent, changent de direction. Les choeurs féminins accompagnent la femme, monnaie d’échange, qui s’avance vers sa nouvelle famille dans un rapt consenti.

Torpeur

Création 2023

Angelin Preljocaj est revenu à Montpellier Danse 2023 avec cette création mondiale qui s’annonce une nouvelle fois majeure. Cette nouvelle création, confrontée aux pièces historiques et emblématiques de son style, interroge la mémoire de la danse.

L’avis du Directeur artistique

Cette année encore, j’ai tenu à inviter le Ballet Preljocaj car la reprise de Noces et d’Annonciation est, pour moi, en soi, un évènement. Une création en juillet 2023 complète cette soirée et je suis très heureux que nous puissions l’accueillir. Et pour que vous puissiez venir nombreux, nous avons programmé 2 représentations de ces ballets. Alors, pas d’hésitation !

Annonciation

Chorégraphie et scénographie Angelin Preljocaj – Musique Stéphane Roy (Crystal Music), Antonio Vivaldi (Magnificat) – Interprétation Ensemble international de Lausanne / Orchestre de Chambre de Lausanne – Dirigé par Michel Corboz – Costumes Nathalie Sanson – Lumière Jacques Chatelet – Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch – Assistante répétitrice Cécile Médour – Choréologue Dany Lévêque.

Noces

Chorégraphie Angelin Preljocaj – Musique Igor Stravinsky, Noces – Costumes Caroline Anteski – Lumière Jacques Chatelet – Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch – Assistante répétitrice Cécile Médour – Choréologue Dany Lévêque.

Torpeur (création 2023)

Chorégraphie Angelin Preljocaj – Lumière Éric Soyer – Musique et costumes en cours – Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch – Assistante répétitrice Cécile Médour – Choréologue Dany Lévêque.

Mentions obligatoires :

Annonciation

Création 1995 – Spectacle créé en résidence au TNDI – Châteauvallon

Noces

Création Commande 1989 Biennale nationale de danse du Val-de-Marne – Production Maison des Arts de Créteil, TNDI Châteauvallon – Toulon, Alpha – FNAC, Arsenal – Metz, Centre National des Arts d’Ottawa

Coproduction Festival Montpellier danse

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

