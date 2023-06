LE MONDE D’APRÈS NOUS Scène 55 Mougins, 15 mars 2024, Mougins.

Création 2023 à Scène55

Pour vivre, il faut rêver. Abreuvé d’images, d’effets spéciaux et de situations anxiogènes, l’humain est-il encore capable de rêver ? Et comment empêcher les cauchemars de prendre le pas sur la réalité ? Vulcano et Monsieur Olive constatent dans les yeux du public que le monde va mal : rêves et espoirs se sont éteints. Ils tentent de ramener en chacun le « petit truc » qu’on a tous au fond de nous. « Mais si, tu sais… ce petit truc là, celui qui fait qu’on sourit le matin, par exemple. » Ils nous emmènent dans leurs imaginaires et posent les bases d’un nouveau monde. Ce duo clownesque commence dans la relation immédiate avec le public. Il traverse des questionnements métaphysiques, dans un univers qui le bouscule. Vulcano, contemplatif et rationnel, et Monsieur Olive, impatient et colérique, sont très différents. Mai réunis sous peine de solitude, ils sont contraints d’apprendre à vivre et à rêver ensemble. Le plateau nu, associé à une création lumière et sonore originale, favorise un espace de projection mentale propre à stimuler l’imaginaire. L’apparition de la lumière et du son est toujours prétexte à l’émerveillement, au rire et au voyage. Le monde d’après nous est une pièce poétique, philosophique, intelligente et drôle. Un spectacle clownesque sur le monde d’après le présent d’avant.

L’avis du Directeur artistique

Le personnage de Vulcano, interprété par François Pilon, a traversé de nombreuses aventures scéniques depuis 2001. Olivier Ledauphin, lui, travaille avec des compagnies de théâtre, d’improvisation, de clown et de marionnette. Cette création – soutenue par Scène55 – est étiquetée « spectacle qui fait du bien ». Son metteur en scène Jean-Christian Guibert donne à cette belle équipe un tonus vivifiant.

D’après une idée de Olivier Ledauphin et François Pilon – Avec François Pilon (Vulcano) et Olivier Ledauphin (Monsieur Olive) – Écriture Jean-Christian Guibert, Olivier Ledauphin et François Pilon – Mise en scène Jean-Christian Guibert – Création sonore Baptiste Pilon-Dubois – Création lumières Merry Benoit – Conseillère en mouvement Catherine Dubois – Costumes Olga Papp.

Production Compagnie inEX – Coproduction Labarakatarte, Compagnie Salula, L’Art de Vivre – Accueil en résidence Daki-Ling, Les Matapeste au sein du Palais Mondial des Clowns, Municipalité d’Argenton-L’Église (79), Le Samovar (93), le Théâtre de Thouars (79) – Résidence de création et soutien Scène55, Scène Conventionnée de Mougins (06) – Avec le soutien de la SPEDIDAM. Derniers rendez-vous et présentations de fin de résidences avant la création au Samovar vendredi 27 janvier 2023 à 20h00, au Théâtre de Thouars (79) vendredi 10 février 2023 – Création les 14, 15 (15h) et 16 (19h30) mars 2023 au Pavillon de Romainville.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

© Rebecca Bachelet