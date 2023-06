SHIVER & DIVE Scène 55 Mougins, 20 février 2024, Mougins.

SHIVER & DIVE Mardi 20 février 2024, 20h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS // DURÉE 1H15 (SHIVER 20 MIN., DIVE 55 MIN.)

Dive : Création 2024 à Scène55

2 pièces du danseur et chorégraphe Edouard Hue, lauréat du Prix Suisse de Danse 2019 avec la mention : « Danseur Exceptionnel ».

Shiver – Comme son titre l’indique, la pièce décline le frisson, dans toutes ses possibilités : frisson d’excitation, de froid, de peur. Les danseur.euse.s sont propulsé.e.s dans une frénésie où la précision du mouvement et du rythme est mise à l’épreuve. La musique, composée par Jonathan Soucasse, entraîne les interprètes dans une transe où le frisson se transmet au spectateur par les vibrations de cette musique et de la chorégraphie.

Dive – C’est une histoire d’instinct. Cette force innée, puissante, mystérieuse, naturelle et commune à tous les êtres vivants. Une sensation primaire. Un générateur d’émotions qui nous accompagne tout au long de notre vie. Dive est une vague chorégraphique qui cherche sa source dans les profondeurs, aux origines de l’intuition. Les interprètes sont pris dans des questionnements sur l’existence, imagés par des chorégraphies tantôt brutales, tantôt virtuoses.

L’avis du Directeur artistique

Cette compagnie franco-suisse, établie à Annecy et à Genève, fait un travail remarquable depuis sa création en 2014. Edouard Hue est un superbe danseur qui a été formé au Ballet junior de Genève, et a dansé pour Hofesh Shechter. Il est désormais un chorégraphe accompli qui crée (aussi) pour d’autres compagnies de danse reconnues sur la scène internationale. Outre la reprise de son duo Shiver, que j’ai beaucoup aimé, il présentera Dive, sa toute nouvelle création très attendue par ses aficionados.

Shiver

Chorégraphe Edouard Hue – Danseurs Edouard Hue, Angélique Spiliopoulos – Compositeur Jonathan Soucasse

Dive

Chorégraphe Edouard Hue – Compositeur Jonathan Soucasse – Créateur lumières distribution en cours – Arnaud Viala Costumière, accessoiriste Sigolène Pétey – Conseiller dramaturgique Hugo Roux – Danseur.euse.s Alison Adnet, Alfredo Gottardi, Jaewon Jung, Tilouna Morel, Rafaël Sauzet, Angélique Spiliopoulos, Mauricio Zuniga – Administratrice Laetitia Gex

Shiver

Co-producteur Yokohama Ballet Festival – La Beaver Dam Company / Edouard Hue est soutenue par la Ville d’Annecy, la Ville de Genève, Loterie Romande, Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation Stanley Thomas Johnson, Fondation Sophie et Karl Binding, Fondation Ernst Göhner, Conseil Départemental de la Haute-Savoie, Région Auvergne-Rhône-Alpes, République et Canton de Genève, Pro-Helvetia – Fondation Suisse pour la Culture, CORODIS – Commission Romande de Diffusion des Spectacles

Dive

Production Beaver Dam Company – Coproduction Kurtheater – Baden, Salle du Lignon – Vernier, OCA Bonneville – Théâtre Equilibre-Nuithonie Résidence Tanz & Kunst Königsfelden, Kurtheater – Baden, Salle du Lignon – Vernier – l’imprimerie, Genève – Soutiens Ville de Vernier, Ville d’Annecy, Conseil Départemental de la Haute-Savoie, ville de Genève, loterie romande.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

© Geoffrey Serguier