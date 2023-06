CARMINA BURANA Scène 55 Mougins, 16 février 2024, Mougins.

CARMINA BURANA Vendredi 16 février 2024, 20h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H15

Créé en 1989 et dirigé par Michel Piquemal, le Choeur Région Sud comprend une centaine de chanteurs, issus des six départements de la région et de Monaco. Il se compose de deux ensembles vocaux, l’un basé en Provence et l’autre sur la Côte d’Azur. Carmina Burana est une « cantate scénique » composée par Carl Orff en 1935-1936. Créée en 1937 à l’Opéra de Francfort avec un vif succès, elle est fondée sur 24 poèmes du Moyen-âge allemand, tirés d’un recueil éponyme. Le titre signifie littéralement « Poèmes de Beuren », en référence au monastère bavarois de Benediktbeuren où ces manuscrits ont été trouvés. Ces textes ont été écrits en latin médiéval, en haut-allemand et en ancien français par des ecclésiastiques défroqués ou des étudiants vagabonds. Les thèmes abordés sont profanes et universels : fluctuations de la fortune et de la richesse, plaisirs de l’alcool, bonne chère, jeu, luxure, joie du printemps, etc. Le mouvement le plus célèbre est : O fortuna. Dans cette louange éclatante, les choeurs chantent la joie du monde et la puissance de la Roue qui tourne, entraînant tous les hommes dans sa course. C’est par cette pièce que s’ouvre et que s’achève cette oeuvre placée sous le signe de l’hédonisme.

L’avis du Directeur artistique

On ne se lasse pas de cette oeuvre, surtout lorsqu’elle est reprise par cette belle chorale et des musiciens de cette qualité.

D’après l’oeuvre de Carl Orff

Direction Michel Piquemal – 5 percussionnistes – Piano Brigitte Billault, Philippe Reymond – 3 solistes (soprano, ténor, basse)

