Dans le cadre du festival Trajectoires, initié par le Forum Jacques-Prévert de Carros et consacré aux parcours de vies.

Quand Stanislas découvre à 15 ans qu’il est atteint d’un diabète insulino-dépendant, l’insouciance enfantine s’écroule face à l’évidence de la maladie. Le garçon joyeux qu’il était s’assombrit et s’isole. Une rencontre va bouleverser sa vie : Fleur. Avec sa personnalité libre et solaire, cette jeune femme lui fait découvrir la puissance de la poésie, capable de réenchanter une perception flétrie du réel et de redonner un sens à l’existence face à la mort. Le spectacle fait le récit de cette rencontre, de cette amitié et du rebond vital qu’elle provoqua chez Stanislas, des délires d’adolescents et des correspondances exaltées lorsqu’ils ont été séparés par la distance. Avec ce récit autobiographique plein d’élan, d’humour et de tendresse, le comédien fait connaître le diabète, la spécificité de cette maladie « à vie » et de son traitement exigeant, tout en évitant habilement le pathos. Il livre un théâtre à son image, vivifiant, drôle, incarné, poétique et sensible ; sur les enregistrements des musiques – flûte traversière, piano et trio à cordes – composées par Christian Girardot.

L’avis du Directeur artistique

Stanislas Roquette est un superbe comédien, à l’énergie un peu sauvage. Ici, il se livre – avec bonheur – à l’exercice difficile du récit autobiographique.Ce n’est pas une pièce sur la maladie et la souffrance. Plutôt une ode à la poésie et à l’amitié. À vrai dire, c’est une pépite de délicatesse, d’humour et d’optimisme. À retenir !

Texte et interprétation Stanislas Roquette – Dramaturgie Alexis Leprince – Collaborations artistiques Denis Guénoun, Cédric Orain, Florent Turello, Nil Bosca – Avec la complicité de Guillaume Gallienne de la Comédie Française – Musique originale Christian Girardot (Pierre Simon Chevry : flûte / Anna Sime-ney : violon / Dominique Miton : alto / Georges Denoix : violoncelle / Christian Girardot : piano) – Mixage et enregistrement Flavien Van Landuyt, Studio le Zèbre – Lumière et Régie générale Yvan Lombard – Costume Gwladys Duthil – Création graphique L’atelier simple

Coproduction Artépo, Maison de la Culture d’Amiens, Maison des Arts du Léman – Avec le soutien de la Compagnie Jérôme Deschamps, de NHC et d’État d’Esprit Productions, ainsi que de la ville de Besançon et du Conseil départemental du Doubs – Remerciements Les Plateaux Sauvages, le Théâtre de la Cité Internationale, la Maison des Arts de Créteil, le Centre des Monuments Nationaux, Les Scènes Sauvages, Le foyer de l’âme, le lycée Jacques Decour, Gilles Jauffret, MJ et JF Peyrol.

