SHANI DILUKA Vendredi 9 février 2024, 20h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H10 SANS ENTRACTE

Interprète « hors norme » (Le Figaro) dotée d’une « virtuosité ailée » (Classica), Shani Diluka est « l’une des plus grandes [pianistes] de sa génération » (Piano Magazine). Née à Monaco de parents srilankais, elle est découverte à l’âge de 6 ans par un programme initié par la princesse Grace de Monaco pour les talents exceptionnels. Elle est la seule pianiste du continent indien à être entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique Classique de Paris, remportant le 1er prix avec l’unanimité du jury. Elle accède ensuite à la prestigieuse Académie internationale de piano du lac de Côme. Elle obtient des récompenses majeures pour ses enregistrements, puis intègre le prestigieux label Warner Classics, succédant aux légendes Callas, Rostropovitch ou Menuhin. Son parcours se nourrit de collaborations avec Natalie Dessay, Michel Portal, les compositeurs Rhim, Beffa, Mantovani, et de grands noms du cinéma : Sophie Marceau, Gérard Depardieu, Guillaume Gallienne, Charles Berling. Passionnée de musique de chambre, Shani est la partenaire régulière des quatuors Ébène, Ysaÿe, Prazak, Modigliani, Belcea. Elle joue au Festival de Verbier, à la Philharmonie de Paris, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Forum de Tokyo, à La Fenice de Venise, à La Sala de Sao Paulo, ou encore au Konzerthaus de Vienne, et est l’invitée d’éminents orchestres. Artiste insatiable, son recueil de poésie Canopées figure sur la liste des Prix de l’Académie Française 2019.

L’avis du Directeur artistique

Notre public averti ne s’y trompera pas : la venue à Mougins d’une telle jeune artiste est un évènement exceptionnel. Shani Diluka ne tardera pas à faire partie du gotha de la musique classique.

PROGRAMME

Grieg (pièces Lyriques sélection)

Arietta

Au Printemps

Notturno

Marche des Trolls

Beethoven Sonate Pathétique op.13

Schubert/ Liszt Standchen

Auf dem Wasser zu singen

Beethoven Sonate Clair de lune op.27

Label Warner Classics.

© Balazs Boroc