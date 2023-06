CITIZEN Scène 55 Mougins, 6 février 2024, Mougins.

Citizen est une création circassienne sur l’urgence de ralentir. C’est une photographie de notre époque, de nos paysages intérieurs. Il y est question de vitesse, d’épuisement, de silence et de ruptures. C’est un cirque de virtuosité et d’entrelacements qui se place au plus près des corps vibrants des acrobates. Dans une épure visuelle – la scénographie se veut minimaliste et intimiste – les quatre acrobates nous invitent à nous éloigner du bruit du monde, à nous reconnecter à la source de notre force intérieure et à descendre en nousmêmes, là où le silence est profond et où la musique du corps peut commencer. Au sol ou dans les airs, avec un cerceau ou une roue Cyr, ils nous tendent un miroir sur la frénésie et l’agitation qui nous contaminent. Comme pour nous obliger à regarder notre folie en face. Leurs performances acrobatiques sont entremêlées avec les arts numériques et les compositions musicales du percussionniste Cyril Hernandez. Citizen est un voyage esthétique et introspectif, mais aussi plein d’humour et d’abstraction poétique. « Je cherche chez mes interprètes une honnêteté absolue dans ce qu’ils sont, et cela passe forcément de la scène au spectateur. » Joris Frigerio

L’avis du Directeur artistique

Cette compagnie établie à Nice aime à présenter sa 6e création comme un« cirque sensible » et une « balade vibratoire ». Les acrobaties sont d’une telle précision, qu’on en oublie la prouesse physique.

Écriture et mise en scène Joris Frigerio – Écriture chorégraphique et accompagnement à la mise en scène Marine Larat – Artistes circassiens Rémy Ingrassia (Acrodanseur), Anatole Lebon (Acrobate et cascadeur), Fanny Marmion (Contorsionniste, acrobate aérienne / cerceau), Timothé Vincent (Acrobate et rouecyriste) – Création Son Cyril Hernandez – Création lumières Antoine Benner – Scénographie Jean-Luc Tourné – Régie générale Antoine Benner – Régie son vidéo Marine Larat.

Production Compagnie Les Hommes De Mains – Coproduction ARCHAOS, Pôle National Cirque, Marseille, Théâtre National de Nice, CDN Nice Côte d’Azur, Nice – Pôle École Nationale de Cirque, Châtellerault – La Fruitière Numérique, Lourmarin – Théâtre Comoedia, Aubagne – Entrepont, Nice – Théâtre de Fontblanche, Vitrolles – Ville de Beausoleil – Mécénat Groupement d’entrepreneurs Niçois (Production en cours) – Résidences Espace Magnan Nice, Théâtre de Fontblanche Vitrolles CIAM, Aix en Provence – Avec le Soutien de la DRAC PACA, de la Région Sud – La compagnie est subventionnée par la Ville de Nice et le Département des Alpes-Maritimes.

