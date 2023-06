GERNIKA Scène 55 Mougins, 27 janvier 2024, Mougins.

GERNIKA Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H10

Chorégraphe associé en 2024 et 2025

Le lundi 26 avril 1937, jour de marché, la petite ville basque de Guernica est bombardée par des avions allemands et italiens. C’est la première fois dans l’Histoire moderne qu’une population urbaine est sciemment massacrée. Ce massacre a été voulu par Hitler, allié du général Franco dans la guerre civile espagnole, pour terroriser la population civile. Spécialistes des danses et des musiques traditionnelles du Pays Basque, les artistes de Bilaka, collectif en compagnonnage avec la Scène nationale du Sud-Aquitain ont invité Martin Harriague et Stéphane Garin pour explorer une page sombre de l’histoire du Pays Basque et de l’Europe – le bombardement de Guernica (Gernika en langue basque) – et à travers elle, dénoncer la violence des guerres de notre temps. Gernika est une rencontre entre culture traditionnelle et contemporaine. Un regard dans le passé pour mieux envisager le futur…

——————————-

L’avis du Directeur artistique

Cette pièce chorégraphiée a été commandée à Martin Harriague par la Scène Nationale de Bayonne et multiplie les succès depuis sa création en 2022. Elle est inspirée au début par la joie de la danse traditionnelle basque, jusqu’au bombardement en 1937 qui est évoqué ici. La renaissance de ce peuple meurtri – qui retrouve vie après ce dramatique épisode immortalisé par Picasso – rappelle que la vie est plus forte que la mort. Beau travail.

——————————-

Chorégraphie mise en scène, dramaturgie, scénographie, lumière Martin Harriague – Composition des musiques Xabi Etcheverry avec Patxi Amulet et Stéphane Garin – Costumes Martin Harriague, Vanessa Ohl – Réalisation costumes Vanessa Ohl – Réalisation décor et accessoires Annie Onchalo, Frédéric Vadé, Gilles Muller – Bertsu Odei Barroso – Voix radio Oier Plaza Gartzia – Avec Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz Galarraga, Oihan Indart, Aimar Odriozola – Accordéon, clavier, chant Patxi Amulet – Violon, alto, guitare Xabi Etcheverry – Percussions Stéphane Garin

Mentions obligatoires :

Production déléguée Scène nationale du Sud-Aquitain – Avec le soutien de l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine – Coproduction Malandain Ballet Biarritz – Pôle Chorégraphique Territorial, Le Parvis – Scène nationale de Tarbes, Théâtre des Quatre Saisons scène conventionnée de Gradignan – Le Collectif BILAKA est soutenu par la Ville de Bayonne, la Région Nouvelle-Aquitaine, la communauté d’agglomération du Pays Basque, l’Institut Culturel Basque, le département des Pyrénées-Atlantiques

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

© Christophe Raynaud de Lage