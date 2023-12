Piano Bar Scène 55 Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Piano Bar Scène 55 Mougins, 26 janvier 2024, Mougins. Piano Bar Vendredi 26 janvier 2024, 19h30 Scène 55 Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T19:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:00:00+01:00 Vendredi 26 janvier à 19h30

Soirée piano bar

Ambiance Pop Rock

Entrée libre uniquement sur réeservation avant le lundi 22 janvier.

Entrée libre uniquement sur réeservation avant le lundi 22 janvier.

Renseignements et réservations : ecoledemusique@villedemougins.com ou 04.92.18.50.02

Scène 55
55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins
Mougins 06250 Saint-Basile
Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 92 92 55 67

Scène 55 est un espace culturel dédiés à la culture avec un théâtre, une école de musique, des ateliers de pratique artistique, un lieu de résidence dédié à la marionnette…

