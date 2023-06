LE PETIT CHAPERON ROUGE Scène 55 Mougins, 23 janvier 2024, Mougins.

Créé pour le 76e Festival d’Avignon

Depuis des générations, Le Petit Chaperon rouge est l’un des premiers contes qu’on lit aux enfants. Il traverse des sujets existentiels avec une ambivalence qui le rend accessible à tout âge. La version des frères Grimm est bienveillante à l’égard de cette petite fille. Ils préfèrent évoquer sa vaillance et son courage, là où Perrault la décrit naïve et imprudente. La poésie de ce récit initiatique est imprimée dans nos imaginaires : la forêt profonde, la tâche rouge, le soleil qui éclate dans les canopées sombres. Céleste Germe – metteuse en scène et architecte – magnifie cette forêt. La scénographie, les effets de lumière et la musique font naître une magie au centre de laquelle les deux comédiens – Maëlys Ricordeau et Antoine Oppenheim (passé par l’ERACM) – sont d’une justesse et d’une espièglerie radieuses, jamais infantilisantes. Cette relecture onirique et bouleversante vous fera revivre, au présent, des angoisses et des émerveillements de jeunesse.

L’avis du Directeur artistique

Ce conte est effectivement à la portée des enfants. Mais cette adaptation, délicate, intelligente, et d’une esthétique éblouissante émerveillera aussi les adultes. Salué unanimement par le public et par la presse dans le cadre du « in » à Avignon. Ce sera un coup de coeur familial de votre saison.

Texte Jacob et Wilhelm Grimm – Traduction Natacha Rimasson-Fertin, Éditions Corti Et fragments de Futur, ancien, fugitif d’Olivier Cadiot, Éditions P.O.L – Mise en scène Céleste Germe – Avec Antoine Oppenheim et Maëlys Ricordeau Et en alternance Pablo Jupin et Lalou Wysocka – Collaboratrice artistique Maëlys Ricordeau – Composition musicale et direction du travail sonore J. Stambach – Scénographie James Brandily – Création vidéo Flavie Trichet-Lespagnol – Dispositif son et vidéo Jérôme Tuncer – Création lumières Sébastien Lefèvre – Costumes Sabine Schlemmer – Conseils dramaturgiques Marion Stoufflet – Assistanat à la mise en scène Mathilde Wind – Régie générale et plateau Pablo Simonet – Réalisation des sculptures Julia Morlot et Jérémy Page – Régie son et vidéo Émile Denize – Régie lumière Lila Burdet ou Virginie Watrinet – Suivi construction décor Benjamin Bertrand – Administration, production, diffusion Pierre Reis, Léa Coutel et Yuka Dupleix (Bureau Formart)

Production Das Plateau – Coproduction et résidence Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Le Grand R, Scène nationale de la Roche-sur-Yon – Coproduction Théâtre Nouvelle Génération centre dramatique national (Lyon), Festival d’Avignon , Nanterre-Amandiers CDN, La Comédie de Colmar Centre dra-matique National Grand-Est Alsace, Comédie, Centre dramatique national de Reims, Théâtre Gérard Philipe Centre dramatique national de Saint-Denis, La Villette, Paris – Initiatives d’artistes, CRÉA / Festival Momix / Scène conventionnée d’Intérêt National « Art Enfance Jeunesse » (Kingersheim), Théâtre National de Bretagne (Rennes), Le Grand Bleu, Scène conventionnée d’Intérêt National – Art, Enfance et Jeunesse (Lille) – Résidence Ferme du Buisson Scène nationale (Noisiel) – Soutien Théâtre Bréti-gny, scène conventionnée d’intérêt national arts & humanités – Action financée par la Région Île-de-France, Fonds de production de la DGCA, le Département du Val-de-Marne – Das Plateau est conventionné par la DRAC Île-de-France et soutenu par la Région Île-de-France au titre de l’aide à la permanence artistique culturelle. Das Plateau est membre du collectif de compagnies 360.

