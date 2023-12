Opus Scène 55 Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Opus Scène 55 Mougins, 14 janvier 2024, Mougins. Opus Dimanche 14 janvier 2024, 17h00 Scène 55 Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T17:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-14T17:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:30:00+01:00 Dimanche 14 janvier à 17h – Scène 55

Opus

Concert du nouvel an

Concert des professeurs de l’école de musique

Entrée libre ( dans la limite des places disponibles ) Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 92 55 67 [{« type »: « phone », « value »: « 04.92.18.50.02 »}, {« type »: « email », « value »: « ecoledemusique@villedemougins.com »}] Scène 55 est un espace culturel dédiés à la culture avec un théâtre, une école de musique, des ateliers de pratique artistique, un lieu de résidence dédié à la marionnette… Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Autres Code postal 06250 Lieu Scène 55 Adresse 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Ville Mougins Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Scène 55 Mougins Latitude 43.585029 Longitude 6.998143 latitude longitude 43.585029;6.998143

Scène 55 Mougins Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mougins/