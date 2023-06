CASSE-NOISETTE Scène 55 Mougins, 9 janvier 2024, Mougins.

CASSE-NOISETTE Mardi 9 janvier 2024, 20h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS // DURÉE 1H15.

Pièce pour 8 danseurs

Le soir du réveillon, Clara reçoit un casse-noisette en bois de la part de Drosselmeyer, son oncle mystérieux. Durant la nuit, elle découvre, dans son salon, Casse-Noisette transformé en prince charmant livrant bataille à l’armée des souris ! Casse-Noisette emmène Clara jusqu’au royaume des Délices pour un banquet.

Blanca Li offre une version hip-hop et moderne de Casse-Noisette, conte merveilleux d’Alexandre Dumas mis en musique par Tchaïkovski. Dans cette réorchestration urbaine et pêchue, le public s’émerveille devant les exploits acrobatiques, les toupies sur la tête, le breakdance, le boogaloo, le popping. Et il rit de situations burlesques, s’amuse des parodies de la parade militaire, du patinage. La partition de Casse-Noisette est allègrement complétée par des morceaux de soul, funk et autres tubes old-school qui assurent la fête. Cette version emballante et insolente offre un écrin magnifique pour la danse hip hop. Elle est saluée par une standing-ovation lors de toutes les dates de la tournée.

L’avis du Directeur artistique

Chorégraphe, danseuse, comédienne et réalisatrice, Blanca Li a un parcours atypique. À 12 ans, elle intègre l’équipe nationale de gymnastique. À 17, elle suit les cours de Martha Graham à New York. Ses créations tournent dans le monde entier. Elle chorégraphie pour le cinéma, la musique, la mode : Almodovar, Beyoncé, Daft Punk, Cold Play, Jean-Paul Gaulthier et dirige les Teatros del Canal de Madrid depuis 2019. Son Casse-Noisette féérique avait toute sa place dans cette saison de Scène55.

Chorégraphie, mise en scène Blanca Li – Direction musicale et arrangements Tao Gutierrez – D’après la musique originale de Piotr Ilitch Tchaïkovski – Enregistrement de Casse-Noisette par la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid dirigé par Rubén Gimeno – Lumière Pascal Laajili – Costumes Laurent Mercier – Vidéo Charles Carcopino – Création graphique vidéo Jean-Baptiste Carcopino – Décors et accessoires Blanca Li, Charles Carcopino – Avec 8 danseurs Daniel Barros del Rio « Dany Boogz », Nelson Ewande, Silvia González Recio, Angel Munoz Villa, Lidya Rioboo Ballester, Daniel Elihu Vazquez Espinosa, Anthony Yung, Asia Zonta – Musiques additionnelles offertes par Sony Music Publishing Universal Publishing et Warner Music – Mixage et mastering Max Miglin à MG Studio – Assistante chorégraphie Margalida Riera Roig – Assistante costumes Anna Rinzo – Assistantes lumières Solange Dinand et Claire Choffel – Assistant vidéo Simon Frezel

Commande et production Théâtre de Suresnes Jean Vilar / festival Suresnes Cités Danse 2022 – Production déléguée Compagnie Blanca Li – Avec le soutien de Cités Danse Connexions et des Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, Centre chorégraphique de los Teatros del Canal, Comunidad de Madrid

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T20:30:00+01:00 – 2024-01-09T22:00:00+01:00

