CHOEUR DES AMANTS Vendredi 5 janvier 2024, 20h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC // DURÉE 45 MIN.

Un soir, prise de suffocation devant la télévision, une jeune femme croit sa dernière heure arrivée. Alors qu’elle s’étouffe sous les yeux de son compagnon, elle voit défiler toute sa vie. Dans ce texte de jeunesse inachevé puis repris 13 ans plus tard, Tiago Rodrigues s’appuie sur cette scène fondatrice pour dérouler, à pas veloutés, le cheminement quotidien d’un couple. Sur une scène transformée en écrin, avec pour seul élément de décor des bouts d’écorce qui parsèment le sol, ces flammes jumelles font, simultanément et à l’unisson, le récit lyrique de leur histoire commune. Le temps de se rencontrer, se séduire, s’aimer, dîner, flâner, travailler, se fuir, puis se réconcilier. Le temps de vieillir ensemble. Chronique fusionnelle d’une symphonie presque banale. Avec, aussi, ses points d’achoppements et ses incompréhensions. Car les amants ne partagent pas tout à fait la même version de leur histoire, n’y tiennent pas la même place, font leurs propres interprétations des évènements. Et, pour quelques mots de différence, l’harmonie apparente s’enraye, les souvenirs se heurtent, les sentiments se contredisent. Mis au service d’une écriture raffinée, ces deux voix, ces deux corps qui ne font qu’un célèbrent l’amour avec beaucoup d’élégance et de délicatesse.

L’avis du Directeur artistique

Depuis septembre 2022, Tiago Rodrigues est le nouveau directeur du Festival d’Avignon, succédant à Olivier Py. Né à Lisbonne, il est le premier artiste étranger à prendre la tête de la manifestation. Tiago Rodrigues a tenu à reprendre cette pièce magnifique qui nous touche profondément. J’ai adoré.

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues – Scénographie Magda Bizarro et Tiago Rodrigues – Lumières Manuel Abrantes – Costumes Magda Bizarro – Traduction du texte Thomas Resendes – Avec David Geselson et Alma Palacios

Mentions obligatoires :

Production Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord – Coproduction Espace 1789 / Saint-Ouen – Avec le soutien de Scènes du Golfe / Théâtres Arradon – Vannes – Remerciements à André Pato, Cláudia Gaiolas, Tónan Quito, Cristina Vicente et Nuno Meira – Création les 24 et 25 septembre 2021 au Théâtre de Lorient

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T20:30:00+01:00 – 2024-01-05T21:30:00+01:00

© Filipe Ferreira