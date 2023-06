POWER POINT Scène 55 Mougins, 20 décembre 2023, Mougins.

Mercredi 20 décembre, 10h00, 15h00 Scène 55 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS DURÉE 50 MIN.

Spectacle de poésie visuelle

Jordi Bertran reprend la création qui a fait sa renommée sur les cinq continents dans les années 1990. Avec sa vieille guitare, ses deux mains et quelques points blancs. Power Point (Le Pouvoir du Point) est une fantaisie poétique inspirée de l’univers du poète catalan Joan Brossa. Elle se compose de 4 histoires :

1. No Clinc-Clinc (ou Blues du Point Blanc) est un hymne à la solidarité et au travail d’équipe. Ne parvenant pas à jouer un blues, les deux personnages se mettent à la musique classique. Mais où sont passées les cordes de la guitare ? 2. Métamorphose est basée sur l’oeuvre de Kafka : que se passerait-il si Gregor Samsa, s’échappait de la chambre où sa famille l’a enfermé ? Une originale version de La Belle et la Bête. 3. Le rêve de M. Erik (ou Métamorphose II) est imaginé à partir d’un tableau du poète et peintre Perejaume. Erik est un rêveur, attiré par la lune. Une nuit, il rêve que sa tête se détache de son corps et arrive tout là-haut. 4. Point blanc, Point noir : Au milieu de l’univers, le Point Blanc s’ennuie, il veut partir. Le Point Noir tente de le retenir parce que, sans sa lumière, l’univers cessera d’exister.

L’avis du Directeur artistique

Ce spectacle jeune-public est indémodable. C’est un voyage divertissant et éminemment poétique. Il met en scène des petites contradictions… qui se résolvent toujours avec humour et tendresse.

Auteur, mise en scène et interprète Jordi Bertran – Ont collaboré à la création Laura Cortés, Teresa Puig et Gabriela Galup – Musique Erik Satíe et standards de jazz – Scénographie, lumière et son Isabel Martínez – Photographie Kait Hutchison et Jesús Atienza – Conception graphique Alba Xiri-nachs.

Production Compagnie Jordi Bertran – Remerciements à Hugo et Inés pour leur inspiration.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T10:00:00+01:00 – 2023-12-20T11:00:00+01:00

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

© Jordi Bertran, Josep Tobella