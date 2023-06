ANTOLOGIA Scène 55 Mougins, 19 décembre 2023, Mougins.

ANTOLOGIA Mardi 19 décembre, 19h00 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF K // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS // DURÉE 1H

Prix de la Critique de théâtre Serra d’Or (revue sur la culture catalane depuis 1959)

Jordi Bertran est reconnu comme l’un des grands spécialistes de la manipulation de marionnettes au niveau international. Ce spectacle a été joué pour la première fois en 1987 et figure parmi les classiques du genre. C’est un cabaret farfelu et un peu magique, composé de sept scènes musicales et théâtrales : 1. DALI vous accueille avec un discours surréaliste depuis le sofa-lèvre de Mae West. 2. LOUIS ARMSTRONG interprète, avec sa trompette et un choeur, son célèbre “When the Saints go marching in”. 3. FAQUIR RAIXIC cloue des aiguilles et fait des contorsions impossibles. 4. TOTI TIPON, le clown sur son tabouret vert, vous transporte dans l’univers sensible du clown, où le plus petit détail déclenche le plus grand éclat de rire. 5. PAU CASALS interprète, au violoncelle, “El Cant dels Ocelles” (“Le chant des oiseaux”), avec la colombe de Picasso. 6. PEP BOU, le professeur alchimiste, vous emmène dans le monde magique de l’éphémère, créant de fragiles planètes avec ses bulles de savon. 7. LE SQUELETTE ROCKEUR apparaît depuis son cercueil, et danse frénétiquement sur une chanson d’AC/DC.

L’avis du Directeur artistique

Les marionnettes à fils sont celles qui demandent la plus grande technicité. Jordi Bertran les manipule avec un réalisme et une dextérité qui produisent un magnétisme hypnotique sur les jeunes spectateurs. Et aussi sur les moins jeunes. Antologia a été présenté dans les plus grands festivals européens. C’est un honneur et un bonheur d’accueillir Jordi Bertran à Scène55.

Auteur, metteur en scène et direction artistique Jordi Bertran – Créateur des marionnettes Jordi Bertran – Manipulateur Jordi Bertran – Opératrice Son et Lumière Isabel Martínez – Costumes Ma. Dolores Fernández.

Production Companyia Jordi Bertran – Avec la collaboration de Teia Moner, Toni Zafra, Pep Bou, Irene Montcada, Marceline et Silvestre, Josep Guerra, Marta Alemany, Joan Vinuesa, Jordi Pinar et Axioma Teatro

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

