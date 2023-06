LA PANNE Scène 55 Mougins, 15 décembre 2023, Mougins.

LA PANNE Vendredi 15 décembre, 20h30 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF C // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS // DURÉE 1H15

4 voyageurs, une voiture en panne au milieu de nulle part. Que se passe-t-il quand tout s’arrête ? Un imprévu sur une route déserte, et l’aventure peut devenir houleuse… ou pas ! Les personnages sont comme lâchés en pleine mer. Ils sautent sans filet dans l’inconnu. Vous verrez des liens se tisser ou se rompre. Peut-être des scènes d’action. Mais peut-être pas. Peut-être de l’amour. Mais pas sûr. Mais personne ne peut dire à l’avance ce qu’il va se passer.

L’avis du Directeur artistique

Les opportunités de vous montrer du théâtre d’improvisation sont rares. J’ai décidé de faire confiance à ce collectif de comédiens professionnels lyonnais, et à leur spectacle, découvert en 2018 à Avignon, et qui tourne depuis 6 ans. Venez vous détendre !

4 comédiens du collectif Mathilde Cribier, Paola Vigoroso, Thomas Pizzotti, Anaelle Tribout-Dubois, Aurélien Braquet, Damien Fontaine, Hugh Viard-Tebby, Jeanne-Victoire David, Yoann Giletti, Mathilde Cribier, Nadh Eru, Nicolas Perrochet, Paola Vigoroso, Thomas Pizzotti

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

