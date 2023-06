HERNANI ON AIR Scène 55 Mougins, 12 décembre 2023, Mougins.

HERNANI ON AIR Mardi 12 décembre, 20h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS // JAUGE LIMITÉE // DURÉE 1H20.

D’après Hernani de Victor Hugo

Le roi d’Espagne Don Carlos est amoureux de Doña Sol, femme promise à Don Ruy Gomez. Doña Sol, elle, aime Hernani, un homme dont le père a été tué par le père de Don Carlos. Lors des préparatifs du mariage de Don Ruy Gomez et Doña Sol, le roi enlève la future mariée. Don Ruy Gomez et Hernani échafaudent un plan pour tuer Don Carlos. Lorsque ce dernier est élu empereur, il pardonne aux deux alliés et annonce le mariage de Doña Sol avec Hernani. Mais le bonheur sera de courte durée.

Ce soir, Doña Sol est l’invitée d’Émilie Adlar sur le plateau de l’émission « Chuchote-moi à l’oreille ». Elle vient témoigner de la radicalité de son choix amoureux. Muni d’un casque audio, le public est auditeur et spectateur de cette oeuvre du patrimoine littéraire français. À la manière d’une chronique radiophonique jouée en direct, Audrey Bonnefoy, metteuse en scène, et Mona El Yafi, dramaturge, revisitent ce chef-d’oeuvre en adoptant le point de vue du personnage féminin. Mêlant les alexandrins de Victor Hugo à une écriture contemporaine, elles donnent à voir et à entendre ce grand classique sous un jour nouveau.

L’avis du Directeur artistique

Audrey Bonnefoy, ancienne pensionnaire de l’ERACM (l’École Régionale d’Acteurs de Cannes-Marseille), et sa compagnie Des Petits pas dans les Grands vous proposent une version audacieuse de cette pièce. Le dispositif, inédit et intimiste, fait de ce spectacle une expérience unique. Une coproduction Scène55 présentée avec succès à Avignon off 2022.

Conception et mise en scène Audrey Bonnefoy – Adaptation et dramaturgie Mona El Yafi – Distribution Ayouba Ali, Émilie Blon Metzinger en alternance avec Audrey Bonnefoy, Marc Segala, Mona El Yafi et Alexandre Risso – Création sonore Eve Ganot – Création lumières Julien Barrillet – Régie son Eve Ganot en alternance avec Coline Ménard – Collaboration artistique Vincent Reverte – Costumes Gwladys Duthil – Construction décor Yoann Cottet – Administratrice de production Colette Lacrouts – Diffusion Florence Chérel – MYND Productions

Mentions obligatoires :

Création décembre 2021 à La Manekine – Scène intermédiaire des Hauts-de-France – Production Des Petits pas dans les Grands – Coproductions Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale de Beauvais (60), La Comédie de Picardie (80) – Scène conventionnée d’intérêt national pour le développement de la création théâtrale en région, La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts-de-France – Pont-Sainte-Maxence (60), Le Palace – Scène intermédiaire des Hauts-de-France – Montataire (60), Scène 55 – Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création-Mougins (06) – Soutiens à la création La Faïencerie – Scène Conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire – Creil (60), DRAC Hauts-de-France au titre de l’aide à la création, Conseil Régional Hauts-de-France au titre du programme d’activités et de l’aide à l’investissement, Conseil départemental de l’Oise au titre de l’aide à la résidence artistique de territoire et à l’aide à l’investissement – Audrey Bonnefoy est artiste associée au Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale de Beauvais / la Comédie de Picardie – Scène conventionnée d’intérêt national pour le développement de la création théâtrale en région, Les Scènes d’Abbeville – Membre de la coopérative de création de la Manekine – Scène intermédiaire des Hauts de France – La captation du spectacle a été réalisée avec le soutien de l’ADAMI.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:30:00+01:00 – 2023-12-12T22:30:00+01:00

© Svend Andersen