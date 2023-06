SALLE DES FÊTES Scène 55 Mougins, 9 décembre 2023, Mougins.

SALLE DES FÊTES Samedi 9 décembre, 14h30, 17h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC // JAUGE LIMITÉE // DURÉE 50 MIN.

Dans le cadre du Festival de Danse Cannes-Côte d’Azur-France 2023

Pièce chorégraphique pour 2 danseurs

Après les dessins vus d’en haut du spectacle Black-Out, les structures lumineuses de NEONS et Vacuum, ou encore les fumées de Ether, Salle des fêtes est le cinquième volet des « Dispositifs », série aux frontières avec les arts visuels imaginée par le chorégraphe Philippe Saire. Le public est assis sur le plateau, sur des chaises disposées en cercle. L’espace scénique est délimité par ce cercle. Au centre, une immense grappe de ballons, comme celles des vendeurs de rue, est suspendue, retenue par un couvercle qui l’empêche de s’envoler. Deux interprètes, vêtus de blanc et masqués tels des braqueurs, dansent au milieu de ces ballons colorés. Leur présence inquiétante et incolore détonne avec cet univers chatoyant de divertissement populaire. Une tension se dégage. On ne sait pas bien qui ils sont. Peut-être deux clones chargés de nous distraire. Ces drôles de clowns dansent sans prononcer un mot. Leur étrange présence donne une dimension cauchemardesque à ces ballons à priori joyeux. L’invisible manège fait appel aux souvenirs d’enfance, mais il ouvre aussi la porte aux interprétations : ce monde du divertissement pourrait-il se retourner contre nous ? Un spectacle doux-amer, à la fois drôle et teinté de nostalgie. Mais aussi très délicat.

L’avis du Directeur artistique

Philippe Saire est un grand nom de la danse. Depuis 1986, sa compagnie a donné près de 1500 représentations dans plus de 200 villes à travers le monde. Sa série « Dispositifs » bouscule les codes de la scénographie et donne à voir des tableaux intéressants d’un point de vue graphique.

Concept et chorégraphie Philippe Saire – Chorégraphie en collaboration avec les danseurs Neal Maxwell, David Zagari – Création lumières Philippe Saire, Vincent Scalbert – Création sonore Philippe de Rham – Costumes Isa Boucharlat – Régisseur Louis Riondel

Soutiens et partenaires La Compagnie est au bénéfice d’une convention de soutien conjoint avec La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture – Ce spectacle a reçu les soutiens de la Loterie Romande, la Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Ernst Göhner Stiftung, la Fondation Françoise Champoud et la Fondation Corymbo – La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

© Philippe Weissbrodt