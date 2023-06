MAGNIFIQUES, UNE ÉPHÉMÈRE ÉTERNITÉ Scène 55 Mougins, 2 décembre 2023, Mougins.

MAGNIFIQUES, UNE ÉPHÉMÈRE ÉTERNITÉ Samedi 2 décembre, 16h30, 17h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H

Dans le cadre du Festival de Danse Cannes-Côte d’Azur-France 2023

PROGRAMME DU JOUR :

– 16H30 : Performance LED (THE SOLO) par Etay Axelroad

– 17h30 : MAGNIFIQUES, UNE ÉPHÉMÈRE ÉTERNITÉ, de Kelemenis & Cie.

——————————-

LED (THE SOLO)

ETAY AXELROAD

Performance dans le hall en 5 parties : Biosphere, Alice, NAM, Garden, Italian Concerto.

Découvrez l’art subtil d’Etay Axelroad, danseur virtuose de la Batsheva Dance Company. En partenariat avec le Festival de Danse Cannes-Côte d’Azur-France.

——————————-

MAGNIFIQUES, UNE ÉPHÉMÈRE ÉTERNITÉ

Michel Kelemenis et ses danseurs se lancent l’audacieux défi de chorégraphier le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, oeuvre musicale monumentale, porteuse du souffle de joie intense de la jeunesse. L’oeuvre de l’illumination résonne avec l’envie d’un geste libre et allégé de propos. 9 artistes inventent, dans le plaisir vécu et projeté, une forme chorale, un hymne à cette jeunesse qui s’empare du monde avec le sentiment d’immortalité. Les compositions d’Angelos Liaros-Copola, musicien électro de la scène berlinoise, dialoguent avec la musique de Bach, comme si le passé et le présent dessinaient ensemble le futur. La jeunesse construit ses comportements, son apparence, pour revendiquer ses appartenances, ses affinités. Peaux tatouées, ornements, doigts vernis, lèvres colorées, styles personnels multipliés. Magnifiques, une éphémère éternité est axée sur la fusion de notions opposées : être à la fois singulier et relever d’une foule, quête d’unicité et besoin d’appartenance, joindre les différences dans un élan simultané, se distinguer dans un même grand geste collectif. En bref, s‘intégrer sans disparaître, demeurer soliste dans une oeuvre chorale, se comprendre particule insoluble indispensable à l’ensemble mosaïque. En vie et en mouvement, en joie et en beauté.

——————————-

L’avis du Directeur artistique

Didier Deschamps, Directeur artistique du Festival de danse Cannes-Côte d’Azur-France, ne s’y est pas trompé et a adhéré immédiatement à ma proposition d’inviter Magnifique dans le cadre de cette biennale, en totale complicité avec lui.

——————————-

Conception générale, chorégraphie, scénographie Michel Kelemenis – Danseurs et danseuses Gaël Alamargot, Maxime Gomard, Claire Indaburu, Anthony La Rosa, Hannah Le Mesle, Marie Pastorelli, Anthony Roques, Mattéo Trutat, Valéria Vellei – Musique Jean-Sébastien Bach – Création musicale Angelos Liaros Copola – Lumière Jean-Bastien Nehr – Costumes Camille Penager assistée de Sandrine Collomb – Réalisation scénographie Pierre Baudin & Cyril Casano – Spatialisation, régie son et plateau Niels Gabrielli – Régie lumière Jade Rieusset

Mentions obligatoires :

Production Kelemenis&cie – Résidence de finalisation scène et lumière KLAP Maison pour la danse à Marseille Coproduction Grand Théâtre de Provence – Aix-en-Provence, Théâtre Durance – Château-Arnoux-Saint-Auban, Théâtre Molière – Sète – scène nationale archipel de Thau, Les Hivernales – CDCN d’Avignon, TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, Châteauvallon – scène nationale – Maison des Arts du Léman – Thonon-les-Bains – Scène 55, scène conventionnée art et création – Mougins – Création 13 janvier 2023 au Grand Théâtre de Provence – Aix-en-Provence.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

2023-12-02T17:30:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

© Jean Barak